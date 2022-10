Deberán ser demolidas dos bardas que obstaculizan el desazolve en Ampliación La Venta: Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 13 de octubre de 2022.- Al supervisar los trabajos que realizan empleados municipales en el poblado La Venta, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, afirmó que deben ser demolidas dos bardas que obstaculizan el desazolve del cauce que, durante las lluvias del martes pasado, afectó alrededor de 150 viviendas de ese lugar.

Ante vecinos, la alcaldesa instruyó a su equipo redoblar esfuerzos en las acciones que se realizan de manera conjunta con el Ejército Mexicano con el Plan DN-IIIE, además, anunció que junto con el Cabildo actuarán de forma legal para la demolición de dos bardas que impiden el desazolve del arroyo.

“Se requiere ir juntos, por eso estamos planteando esta mañana hacer lo que a nosotros corresponde y vamos a tener que desazolvar. Primero está la vida antes que la parte material, otra lluvia sería catástrofe. Venimos en esa responsabilidad de hacer frente a esos temas, me acaban de anunciar que ya iniciaron el censo y estoy aquí para ser testigo de todo eso, que los trabajos se continúen”, dijo.

La alcaldesa agregó que personal de Maquinaria Pesada ha retirado parte de la arena que obstruía el cauce libre del arroyo pero que continuarán las labores de limpieza para evitar nuevas inundaciones. Indicó que personal de Protección Civil realiza el censo de viviendas afectadas, el cual espera esté finalizado en ocho días.

Abelina López expresó a los pobladores y comisario municipal de La Venta, Juan Luis Delgado Fierro, que cuentan con el Gobierno Municipal y que trabajarán coordinadamente para ayudar a los damnificados que perdieron sus viviendas.

“Decirle mi comisario que no está solo, que el Gobierno Municipal está de lado de los ciudadanos y que vamos a ir trabajando juntos en este tema. Me toca dar la cara no puedo evadirla, aquí estoy”, afirmó.

Por su parte, el comisario municipal de La Venta, Juan Luis Delgado Fierro, dijo que la alcaldesa está cumpliendo al enviar a personal del Gobierno Municipal para realizar las labores.

“Muy contentos la población a pesar de la situación que estamos pasando, tenemos una respuesta muy positiva por parte de nuestra presidenta municipal, tanto así que desde el día de ayer hizo un recorrido muy amplio, visitó las viviendas afectadas, hoy volvió hacer lo propio. Reconocerle el trabajo arduo y constante que está realizando, el compromiso que está haciendo con el poblado de La Venta y reiterarle nosotros nuestro apoyo en cuanto al trabajo que está trabajando”, dijo.

Los habitantes de la Ampliación La Venta, agradecieron a la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, atender su llamado de manera inmediata tras las afectaciones tras las lluvias intensas que se registraron en días pasados. Señalaron que personal del Gobierno Municipal en coordinación con el Ejército se mantienen realizando las labores de limpieza y desazolve.

La señora, Janette Hernández Méndez, expresó: “La presidenta Abelina, nos dijo que sí nos iba echarnos la mano y si la verdad, ahorita ya nos pasaron a censar. Desde antier ha estado la señora apoyándonos, gracias a ellos, ya llevamos un avance”.

En ese mismo sentido, la señora, Ana María Adame García, dijo que la alcaldesa “ha estado muy al pendiente, no lo podemos negar y mando 3 máquinas y están desazolvando el arroyo”.

Acompañó a la presidenta, la regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil, Sofía Corona Mijangos y funcionarios municipales.