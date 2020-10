Debe resolver los problemas antes de pensar en reelegirse, considera Igor Aguirre sobre Adela Román

Acapulco Gro; a 07 de octubre de 2020.- El presidente de la asociación civil “Más por Acapulco”, Igor Aguirre Vázquez sostuvo que, para pensar en una posible reelección por parte de la actual alcaldesa porteña, Adela Román Ocampo, esta tiene que resolver los problemas sociales, de seguridad y servicios públicos primero.

Aguirre Vázquez visitó este miércoles a los prestadores de servicios turísticos cuyos negocios sobre la franja de arena en la playa Papagayo y Carabalí, fueron desalojados en julio pasado por parte del gobierno federal y municipal.

Ahí, expresó que “Es importante cumplir los compromisos que se hicieron en campaña. La presidenta nos hizo la promesa de que se iba a rescatar este espacio y solamente vino a destruir más el Golfito Carabali, pero no solamente en una destrucción física sino también los sueños de los prestadores de servicios turísticos que necesitaban que se les diera una opción”.

Insistió en que, como organización civil, lo que busca es que el gobierno municipal genere las condiciones que pueda repuntar la economía de cada sector, incluyendo el turístico.

“Hay que ir viendo como solucionamos todo lo que se ha venido destruyendo en esta administración y dar resultados y que, si quieren reelegirse, que lo hagan por la vía del trabajo. Debe (la alcaldesa) de cumplir, pero sobre todo, no podemos pensar en que, si no me dan la gubernatura, quiero la reelección y tener el poder a costa de todo”.

Insistió en que la alcaldesa está obligada a cumplir los compromisos que ofreció durante campaña. “Ellos (el gobierno) mandaron a destruir esta parte porque se iba a mejorar, pero fue un engaño total. A los prestadores no se les ha tomado en cuenta”, reprochó.

Dijo que en la ciudadanía hay memoria. “El pueblo esta despierto y lo único que quieren es que el gobierno hable con la verdad. Buscamos ver por ellos y alzar la voz en nombre de ellos”.