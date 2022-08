“Debe MORENA, evitar la violencia y dejar de dividir a los guerrerenses”: Julián López

López Galeana, llamó a los militantes morenistas a realizar sus procesos internos con civilidad, a no cometer excesos y evitar la violencia en todos los sentidos.

Acapulco Gro; a 01 de agosto del 2022.– Luego de los hechos de violencia registrados durante el desarrollo de la elección interna de MORENA, para elegir a consejeros estatales y congresistas nacionales, el dirigente estatal de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, llamó a los morenistas a la civilidad, a evitar los excesos y no dividir a los guerrerenses con sus acciones.

Cabe mencionar que este pasado sábado se llevó a cabo la elección interna del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el fin de elegir a sus consejeros estatales y congresistas nacionales, situación que tuvo como desenlace el registro de varios hechos de violencia e inclusive fueron denunciados acarreos, compra de votos y quema de urnas.

En ese sentido, el también regidor por Acapulco, Julián López Galeana, llamó a los militantes morenistas a realizar sus procesos internos con civilidad, a no cometer excesos y evitar la violencia en todos los sentidos.

“Vivimos en un estado que se caracteriza en el país y en el mundo por su violencia, es por ello que tenemos que darnos a conocer por otros motivos que sean en beneficio Guerrero y no que cause que los turistas ya no quieran visitarnos y ello depende de nuestras buenas acciones y nuestra forma de conducirnos”, sostuvo el coordinador municipal de MC en Acapulco.

Luego de insistir en lamentar los hechos violentos ocurridos en el proceso interno de MORENA, el líder del Movimiento Naranja, dijo que es necesario que el partido que gobierna el país, el estado y varios municipios, pongan el ejemplo y no continuar dividiendo a los mexicanos y a los guerrerenses.

Finalmente, señaló que todos los que se dedican a hacer política en Guerrero y no sólo los que militan en MORENA, tienen la responsabilidad de actuar de manera correcta, sin violencia y lo principal sin dividir a los guerrerenses a fin de que se pueda vivir en un estado con armonía y en paz.