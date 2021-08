De los dichos en su contra pasa al hecho, Meraza Radilla muestra Cartas de no Inhabilitación

Anuncio

Acapulco Gro; a 25 de agosto del 2021.- Luego de los constantes ataques en distintos medios de comunicación respecto a la supuesta inhabilitación para ejercer cargo público en contra de la ex secretaria de Obras Públicas Municipal, Luz María Meraza Radilla, la ex funcionaria hizo uso de su derecho de réplica y pasó de los dichos a los hechos mostrando sus Cartas de No Inhabilitación emitida por la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado y de la Secretaria de la Función Pública del gobierno federal.

En conferencia de prensa en sus oficinas del fraccionamiento Costa Azul aseguró que demandará penalmente a quien resulte responsable, en alusión al supuesto periodista que en La Mañanera del martes pasado y sin pruebas la señaló de corrupción por un supuesto desvío millonario de la dependencia en la que era titular en el gobierno de Evodio Velázquez Aguirre.

“Hasta este momento a mí no me han notificado un proceso de inhabilitación, he sido una funcionaria honorable, no es posible que me hayan inhabilitado sin haber pasado por un proceso de aclaraciones, me queda claro que la noticia es mucho más que tendenciosa”, expresó.

Añadió que detrás de estos señalamientos sin fundamento negativos en su contra hay intereses oscuros, “desde mi perspectiva a alguien le interesa que yo no llegue a ser funcionaría del gobierno municipal”, afirmó.

Meraza Radilla resumió en tres puntos de lo que dijo el supuesto periodista al Presidente López Obrador en La Mañanera, de que no está inhabilitada, puesto que no existe registro de inhabilitación en su contra en la Contraloría y Transparencia Gubernamental, segundo, que no está demandada, porque eso es posible solo si ha sido inhablitada y no lo está, por último negó dedicarse a la política, ya que en el único ambiente en que es conocida es en ramo de la construcción, “no pertenezco a ningún grupo o partido político, tampoco a algún colegio del ramo de la construcción”, destacó.

“Yo no tengo nada de que avergonzarme y lo único que entiendo de éstos ataques que a alguien le estorba que yo pueda llegar al gobierno municipal”, puntualizó.

La ex funcionaria municipal dijo ser víctima de violencia política de género, pues no se explica de como con tantos municipios en el país, “solo yo les gusté, tal vez solo por el hecho de ser mujer”,dijo, además cuestionó como su persona puede llegar a ser noticia nacional con un tema que no tiene fundamento, y nunca imaginó tener tantos enemigos ocultos y poderosos.

“Todo esto me indigna a mí y a mi familia, porque el daño moral es terrible, hay una indignación generalizado en mi familia no solo en mi, pero mi fortaleza está en toda la gente que me conoce”, concluyó.