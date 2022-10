Da Abelina López banderazo para la rehabilitación del colector Nao Trinidad

Anuncio

* “Yo no le juego a la política de hipocresía”; hace lo que no se hizo en 70 años, afirma la alcaldesa.

Acapulco Gro; a 25 de octubre de 2022.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, dio el banderazo de arranque de la primera etapa de la obra integral de sustitución de un tramo de línea de bombeo Nao Trinidad y la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales con una inversión municipal de más de 21 millones de pesos, beneficiando a más de 80 mil habitantes.

Acompañada de representantes de cámaras empresariales, Abelina López puso en marcha los trabajos sobre la avenida costera Miguel Alemán y en su mensaje destacó que ningún gobierno invirtió en el mejoramiento de la zona turística ni en la rehabilitación de los colectores.

“Yo no soy hipócrita, acepto las críticas, las trabajo, las construyo y hacemos acciones, yo no le juego a la política de la hipocresía. Soy una mujer derecha, honesta, que lo que buscamos realmente es hacer un trabajo de fondo. Esto si es un trabajo, haciendo lo que no hicieron durante 70 años, nada, eso es lo que estoy haciendo”, afirmó.

De la misma manera, la alcaldesa dijo que con el arranque de la obra se sientan las bases para que sea la continuación de lo que se tiene que seguir avanzando en los próximos años. Al mismo tiempo, agradeció a los representantes de cámaras empresariales el respaldo y apoyo brindado a su gobierno para ejecutar obras integrales en beneficio de Acapulco.

“Hoy me da gusto el que hayamos anunciado esta inversión para poder cambiar esta tubería. Gracias por su confianza, gracias por caminar juntos, siempre he tenido el apoyo de ustedes, siempre me han acompañado y este es el inicio de muchas cosas que vamos a tener que hacer”, dijo.

Asimismo, mencionó que su gobierno ha invertido alrededor de 100 millones de pesos en la rehabilitación de la zona turística, banquetas y los 4 accesos a playa, así como en la obra del Golfito, Zócalo y Biblioteca.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla, explicó que el tramo del colector que se intervendrá forma parte de un sistema de bombeo que tiene que ver con la línea de conducción de aguas residuales que llegan a la planta de tratamiento de aguas blancas.

Resaltó que dicha obra integral se gestionó desde hace varios meses y que forma parte de un compromiso de campaña que hizo la presidenta municipal Abelina López, que es atender los objetivos de la agenda 2030.

“Y este trabajo es en esencia, el ejemplo más claro de lo que buscamos en el saneamiento de las aguas de la Bahía, además de que en semanas anteriores hicimos algunos arranques de obra en esta zona y esto sumado al trabajo de que se arranca este día, nos habla este concepto integral, estamos atendiendo todo, los servicios, la infraestructura y buscar y promover que se levante la inversión, que se levante la imagen de la zona costera”.

Por su parte, el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), Jesús Flores Guevara, explicó que la sustitución de un tramo de línea de bombeo Nao Trinidad en su primera etapa y la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales tendrá una inversión municipal de 21 millones 663 mil 763 pesos, beneficiando a más de 80 mil habitantes.

Detalló que se sustituirán 867 metros de línea de conducción por bombeo de 34 pulgadas de diámetro del cárcamo Nao Trinidad en su primera etapa.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez reconoció a la alcaldesa, Abelina López por todos los trabajos y obras integrales que está realizando en la costera de Acapulco como la rehabilitación de banquetas y accesos de playas.

“Queremos hacer un reconocimiento muy especial, una felicitación, al Ayuntamiento de Acapulco, muy especial a la alcaldesa Abelina López, quien encabeza, quien liderea todos estos proyectos que generan lealtad para que el turismo siga viniendo a Acapulco. Muchas gracias”, dijo.

Asistieron, el presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado de Guerrero; Alfredo Felipe Avilés; el presidente de la Asociación Mexicana de la Construcción, Daniel Álvarez Añorve; el presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios Turísticos de Acapulco, Enrique Vázquez Fernández; el presidente de la Canirac, Enrique Castro Soto; el empresario de la construcción Alberto Díaz Servín, el representante de Coparmex, Oliver Pérez Pineda, así como funcionarios del Ayuntamiento.