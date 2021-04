Convoca Silvestre Arizmendi a “cerrar filas” y reencauzar el movimiento de la 4T

*Ya vendrá el tiempo para reestructurar al partido y reencauzar el papel de nuestro movimiento, dice el fundador de Morena

Acapulco Gro; a 11 de abril del 2021.- Una vez definidos los registros de quiénes ocuparán los espacios para contender en las próximas elecciones, el partido debe mirar hacia adelante y enfocarse en su reorganización, destacó el fundador de Morena en Guerrero, Silvestre Arizmendi Torres.

Señaló que, con todo y las controversias generadas por el proceso interno, donde no hubo claridad en la designación de los candidatos, está etapa ya quedó atrás y ahora son tiempos de unidad, de demostrar lealtad al instituto político y de no dejarse llevar por el canto de las sirenas hacia otros partidos que sólo buscan utilizar a quienes no están conformes.

“Que una candidatura no nos quite el sueño”, expresó el ex integrante del comité estatal, y agregó que la lucha por la Cuarta Transformación “va más allá de una simple aspiración personal, pues se trata de sacar adelante el proyecto de nación que enarbola el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

Entrevistado este domingo, durante un recorrido que realizó por los distritos locales 5 y 9, Arizmendi Torres llamó a los militantes y simpatizantes de Morena a seguir firmes con los ideales y convicciones de lucha, para seguir fortaleciendo el proyecto de la Cuarta Transformación.

Advirtió que, el partido debe aprender de los errores, para no volver a postular a tránsfugas que solo buscan satisfacer intereses personales por encima del interés de la colectividad que abandera los postulados de la izquierda, como quedó demostrado en el proceso electoral que está en marcha.

“Aquellos a quienes Morena les dio la oportunidad de ser representantes populares y no volvieron a ser incluidos para participar en este proceso, no han entendido que lo más importante es el proyecto de nación y no los cargos, los cuales son fortuitos y pasajeros”.

Añadió, que hoy más que nunca se debe de demostrar firmeza en las convicciones “que tenemos bien puesta la camiseta y defender al movimiento, hayamos o no sido designados como candidatos”, expresó el ex secretario de Prensa del Comité Ejecutivo Estatal y quien ha aspirado a dirigir los destinos de Morena en Guerrero.