Continúa Gobierno Municipal con programa “Cero Chatarra”

Acapulco Gro; a 11 de enero de 2022.- Inspectores de la dirección de Vía Pública, apoyados con grúas, retiraron siete vehículos abandonados en calidad de chatarra en varias colonias de la ciudad, sumando con ello 290 las unidades removidas en lo que va de la presente administración.

El operativo fue encabezado por el titular de la dependencia, Raúl Ceballos Carbajal, iniciando en la calle Sonora y Artículo 27, para posteriormente trasladarse a Ignacio Vallarta y continuar en Hogar Moderno, finalizando en Bella Vista y Alta Cuauhtémoc.

El funcionario municipal explicó que, en cada operativo realizado por la dependencia a su cargo, se levantan aproximadamente cuatro vehículos, mismos que previamente son notificados para su retiro voluntario en un periodo de 72 horas y en caso de hacer caso omiso, se procede de acuerdo a la ley.

“A eso nos arriesgamos, pero nosotros tenemos la obligación como la dependencia de Vía Pública de ejercer este trabajo, porque a esto nos comprometimos con la ciudadanía, primeramente, por el encargo que nos dio la presidenta municipal Abelina López Rodríguez”, explicó.

Raúl Ceballos reveló que en ocasiones son enfrentados por los dueños de las unidades, sin embargo, les pidió su comprensión y los invitó a coadyuvar en respetar la vía pública.

“Aquí es el llamado a la concientización del ciudadano, que entiendan que la vía pública es para caminar, no para estacionarse de manera permanente, no es un taller, no es un lugar que esté hecho para eso”, puntualizó, dijo Ceballos Carbajal.

De la misma manera, el funcionario agregó que en lo que va de la presente administración, personal de la dependencia a su cargo ha realizado 400 notificaciones.

Ceballos Carbajal puso a disposición de la ciudadanía el número 744 4861710 para realizar alguna denuncia.

Durante el operativo, los inspectores de la dependencia municipal fueron resguardados por Policías Preventivos.