“Conozco de sus necesidades porque aquí he estado cuando me lo han pedido, vamos a seguir trabajando por un mejor Acapulco” Ilich Lozano a vecinos de Jacarandas

Acapulco Gro; a 16 de diciembre del 2020.- A modo de invitación por las gestoras sociales Lluvia Carbajal Cabrera, Rocio Hernández González y Maricela Puga, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, se reunió con vecinos de las colonias Jacarandas, Sinaí, Guerreros Unidos e Izazaga.

Durante dicho encuentro, el edil porteño aseguró que, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona conurbada del puerto, el gobierno municipal debe invertir y priorizar las obras de desarrollo e infraestructura pública, “aquí hemos trabajado durante varios años, y con el apoyo de las y los vecinos hemos logrado traer mucha obra pública de alto impacto, las calles ya hechas en esta comunidad no me dejarán mentir. Conozco sus necesidades porque siempre que me han buscado los he apoyado y lo seguiré haciendo siempre que pueda” agregó.

En su intervención, la gestora social Lluvia Carbajal Cabrera, agradeció el apoyo recibido a través de las gestiones ante el ayuntamiento por parte de Lozano Herrera, “mi regidor en primer lugar te agradezco todo el apoyo que nos has traído a esta localidad, nunca nos has fallado y por eso te vamos a apoyar en cualquier aspiración política que tengas, sabemos que tu no nos vas a fallar y Acapulco volverá a ser el puerto de oro de que tanto anhelamos” agregó.