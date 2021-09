Concluye esquema completo de vacunación en Acapulco

El Gobierno Federal abrirá fechas especiales para personas que no fueron inmunizadas, anuncia Salud Municipal.

Anuncio

Acapulco Gro; a 13 de septiembre de 2021.- Este martes culminó en Acapulco la aplicación del esquema completo de vacunación, con la segunda dosis del biológico AstraZeneca al grupo poblacional de 40-49 años; en próximas fechas el Gobierno Federal anunciará una programación para las personas que por alguna razón no tuvieron oportunidad de ser inmunizadas, anunció la directora general de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal.

Este lunes, en los tres macropuntos establecidos en La Unidad Deportiva Acapulco, de la colonia Progreso; el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) y la Unidad Deportiva “Jorge Campos Navarrete”, de Ciudad Renacimiento; se aplicó la segunda dosis a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras R y S, para reforzar su sistema inmunológico y prevenir casos graves por Coronavirus que requieran hospitalización.

“Con esto se cumple el compromiso de vacunar a toda la sociedad acapulqueña (…) estamos muy contentos porque somos uno de los primeros municipios en completar la cantidad más grande de población (inmunizada). Nos hemos enfrentado a sismos y ni eso detuvo la vacunación, hemos trabajado muchos días con lluvias muy intensas, y tampoco eso frenó la jornada”, destacó.

Refirió la funcionaria que en los próximos días la Federación dará a conocer las estrategias para inmunizar a quienes no asistieron cuando les correspondía, de los cinco grupos poblacionales que se calendarizaron.

Al sentirse más protegidos, varios ciudadanos agradecieron la coordinación entre los órdenes de Gobierno para facilitar la aplicación de las dosis inmunizadoras, con el objetivo de evitar la propagación de más contagios y decesos.

El señor Gabriel Brito Martínez consideró que “todos debemos protegernos porque de esa manera se cuida a nuestros familiares y a la comunidad también; al momento de vacunarnos se están protegiendo todos”.

En tanto, Jorge Mónico Ramírez dijo que es importante prevenir cualquier enfermedad curable y, aunque ciertamente el COVID-19 no se cura en su totalidad, la vacunación sí puede aligerar los síntomas.

Mientras que Romana Sánchez mencionó que vacunarse “no indica que no nos vamos a enfermar, pero sí podemos disminuir los síntomas, sobre todo, no contagiar a los más vulnerables, y esa es una oportunidad que muchos hubieran querido tener, pero ya no están aquí”.