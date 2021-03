Comisarios y vecinos de la Ruta del Sol posicionan a Ilich Lozano como el mejor aspirante a la presidencia de Acapulco

Acapulco Gro; a 07 de marzo del 2021.- Durante la mañana y tarde de este sábado, el aspirante a la presidencia de Acapulco por Morena Ilich Augusto Lozano Herrera se reunió con cientos de vecinos de comunidades de la Ruta del Sol del puerto, entre ellas Altos del Camarón, Los Guajes, Sabanillas y Ejido Nuevo.

Al llegar a la primera comunidad alrededor de las nueve de la mañana, Lozano Herrera fue recibido por el comisario municipal Saturnino Álvarez Reséndiz y el gestor social José Manuel Valla, quienes lo reconocieron como el candidato ideal para gobernar a Acapulco, toda vez que la mayoría de sus gestiones han sido realizadas en la zona rural, beneficiando principalmente a los que menos tienen. “Mi amigo Ilich, tú siempre has sido solidario con nosotros y has cumplido tu palabra, sabemos muy bien que tú serás nuestro próximo presidente porqué te has ganado al pueblo, estamos contigo” enfatizó.

En ese sentido, el exdiputado federal, comentó sentirse contento por todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido de las y los vecinos de la Zona Rural, “siempre que vengo para acá me siento como en casa, durante estos años he hecho muchos amigos de este lado, les he dado mi palabra y les de demostrado que siempre pueden contar conmigo y que yo no les voy a fallar” agregó.

Por otro lado, en el encuentro de la comunidad Los Guajes, las y los vecinos agradecieron a Lozano Herrera el siempre escucharlos y ofrecerles soluciones a sus problemáticas, pues, aunque varios políticos los han visitado nada más han recibido promesas.

De igual forma, en compañía de los gestores sociales Joel Quiñónez, Romualdo Salinas, Miguel Olea, Oliver Flores, Florindo Bernal y Raúl Vinalay, Ilich Lozano sostuvo un encuentro con colonos del poblado de Sabanillas, a quienes les reiteró su compromiso de seguir trabajando en proyectos que beneficien principalmente a los acapulqueños que viven de la actividad agrícola.

Posteriormente, el también ex síndico procurador de Acapulco, por invitación de los gestores José Gatica Dorantes, Justino Nava Arredondo, Juan Calixto, Agustín Gatica y Claudia Nava se reunió con vecinos de Ejido Nuevo, en donde fue recibido con música viva y juegos de pirotecnia en muestra de apoyo para su proyecto 2021.