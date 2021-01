Clausura Reglamentos bar clandestino en plaza Condesa

Acapulco Gro; a 15 de enero de 2021.- Durante un operativo nocturno realizado por dependencias municipales e instancias que conforman la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, se clausuró un bar que operaba de manera clandestina en plaza Condesa, ubicada sobre la Costera Miguel Alemán.

El director de Reglamentos y Espectáculos, Francisco Alejandro Fabián Mújica, informó que el establecimiento no contaba con ningún documento ni permiso, rebasaba el horario permitido para su funcionamiento y no respetaba los protocolos sanitarios, siendo acreedor a una multa que asciende a los 50 mil pesos y, hasta el momento, no han acudido a las instalaciones para su regularización.

El funcionario aclaró que no ha sido el único caso, ya que hasta el momento se han iniciado procedimientos contra 30 establecimientos que operaban de manera irregular en el puerto, así como casas particulares que fungen como bares y terrazas detectadas en las colonias Santa Cruz, Morelos, Progreso, y en las unidades habitacionales El Coloso y Luis Donaldo Colosio.

Fabián Mújica destacó que en estos operativos participan autoridades de los tres niveles de Gobierno, encabezados por la Coordinación de Protección Civil, sumando desde abril del año pasado a la fecha, 217 establecimientos clausurados, entre bares, restaurantes-bares, cantinas, centros nocturnos y negocios que no cumplían con los lineamientos sanitarios contra el COVID-19.