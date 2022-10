Clausura Abelina López curso taller “Introducción a la lengua de señas mexicanas”

Anuncio

* Ha sido prioridad de la presidenta realizar actividades que beneficien al sector más vulnerable, resalta Leticia Lozano.

Acapulco Gro; a 07 de octubre de 2022.- Al clausurar el curso taller “Introducción a la lengua de señas mexicanas”, entre los servidores públicos, promovido por la secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario a cargo de Leticia Lozano Zavala, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, afirmó que su gobierno busca la inclusión de todos los sectores de la población.

En las instalaciones del Antiguo Ayuntamiento, la alcaldesa reconoció a los trabajadores que se han comprometido en servir y destacó que su gobierno implementa iniciativas de inclusión, y para poner el ejemplo, tomará junto a todo el cuerpo edilicio, dicho taller, que calificó como una lección de vida que podrán aplicar en beneficio de las y los ciudadanos.

“Estoy emocionada, saber del compromiso que ustedes tienen para los demás, hoy me llevo una cátedra de vida, hoy me llevo una enseñanza, nuestros trabajadores, nuestros servidores públicos son una grandeza, estoy agradecida con ustedes por el compromiso que traen para servir, sin duda este curso ayudará a esa inclusión de lo que tanto hablamos, una cosa es lo retórico y otra cosa es lo real; no hay barreras, nuestra barrera está en la mente, todo se puede aprender”, dijo.

Por su parte, la titular de Bienestar y Desarrollo Comunitario, Leticia Lozano Zavala, destacó que ha sido prioridad de la alcaldesa realizar talleres y programas que beneficien a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, agregó que con dicha capacitación se busca romper las barreras de comunicación y dotar de herramientas a las personas con discapacidad para generar así, mayores oportunidades.

“Estoy segura que los conocimientos que adquirieron en este taller serán de gran impacto, no solo en su desarrollo personal, sino también, serán de gran ayuda para las personas con discapacidad auditiva que encontrarán a lo largo de su camino y que hoy estarán preparados para atenderlos, eso demuestra un avance significativo hacia el desarrollo de una ciudad incluyente pero aún sabemos que hay muchas cosas que hacer y que poco a poco las iremos logrando juntos sociedad y gobierno”.

Durante el evento, la directora de Grupos Vulnerables y Migrantes, Francia Cristina Ramírez, comentó que la actual administración pública está marcando la diferencia, agradeció a la presidenta por la sensibilidad y la disposición que tiene para fomentar la inclusión en las diversas dependencias.

Los servidores públicos compartieron con la presidenta parte de su aprendizaje, hicieron la presentación del abecedario en señas, de la serie numérica y una plática corta en pareja.