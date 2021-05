Celebra Leticia Castro salida de “Chapulines” que solo pretendían lucrar con prestigio de Morena

“Qué bueno que se van los chapulines, que solo traían membresía, pero no abrazaban la 4T”, destaca.

Acapulco Gro; a 20 de mayo de 2021.- “Que bueno que se van al lado contrario los chapulines, quienes además no representan votos, ellos solo tenían la membresía, pero hoy queda comprobado que nunca representaron los principios del proyecto de nación ni abrazaron con el corazón los ideales de la 4T”, dijo la candidata de Morena a diputada local por el distrito 06, Leticia Castro Ortiz.

Luego de recorridos por las colonias Niños Héroes, Amin Zarur, Pri y Libertad, así como la comunidad de Las Plazuelas, Castro Ortiz recordó que ella sí es verdadera fundadora del partido en Acapulco, “el pueblo sabe quiénes son de Morena y quienes no, muchos andan invocando la 4T y no saben todavía de qué se trata, a mí me formaron como cuadro político en Morena desde su nacimiento, yo vengo desde abajo en este caminar, por eso les digo que debemos dar continuidad al proyecto de cambio nacional”.

Aclaró que a los verdaderos morenistas “no nos mueve el odio, los que se van demuestran que no conocían realmente el proyecto, sin embargo, Leticia Castro sí defiende la 4T, casa por casa y colonia por colonia, donde hacemos la convocatoria a los ciudadanos para concretar lo alcanzado en 2018”.

Afirmó que en sus recorridos se ha dado cuenta de que los ciudadanos siguen confiando en Morena porque dijo “muchos políticos solo venían a prometer, a embaucar, por eso aquí estoy yo dando la cara, si no nos organizamos y no nos unimos, las cosas no van a mejorar”.

Recalcó que los adversarios políticos no quieren que vuelva a triunfar Morena porque les urge regresar al poder para continuar con los viejos vicios, “yo sí tengo la camiseta bien puesta, así como los ideales del partido de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ya lo demostré en mi actuar como Síndica, donde siempre denuncié las irregularidades sin importar a quien me enfrentara”.

Finalmente informó que a 18 días de la elección sigue recorriendo de manera intensa el distrito 06, que contempla gran parte de la zona suburbana del municipio de Acapulco, recalcando que Guerrero necesita legisladores “con alto nivel de conocimiento, capacidad y responsabilidad, que sepan trabajar en lo que les corresponde, haciendo leyes que verdaderamente se identifiquen con el pueblo”.