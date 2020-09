Caso Ayotzinapa: Habrá justicia, confía Adela Román Ocampo

Acapulco, Gro. 27 de Septiembre de 2020. – Con la confianza de que la justicia llegará por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, ocurrida hace 6 años en Iguala, la presidenta municipal, Adela Román Ocampo señaló que respalda el nuevo proceso de investigación para resolver el caso.

En el acto conmemorativo en el antimonumento ubicado sobre la Costera Miguel Alemán, frente a la Vía Rápida, organizado por las agrupaciones Frente Progresista Guerrerense, Adelante por Guerrero y Fuerza Ciudadana Guerrerense, la alcaldesa de Acapulco precisó que se requiere conocer la “verdad histórica de los hechos”.

Consideró que lo ocurrido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, no debe quedar en el olvido y se tiene que exigir el esclarecimiento de los hechos, porque se trata de un crimen que viola los derechos humanos.

La presidenta municipal indicó que, para que no haya más casos denigrantes como El Charco, Aguas Blancas y la Coprera, se debe de transformar el funcionamiento de la sociedad y de las instituciones, a fin de que prive el orden y no la anarquía; la solidaridad y no el egoísmo; la democracia y no el gobierno de unos cuantos.

“Esta es la meta de todos los gobiernos de la Cuarta Transformación, trabajar para lograr el cambio profundo, que nos traiga justicia para todas y todos”, añadió la primera autoridad de Acapulco en su mensaje.

Román Ocampo se congratuló de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado que dentro de poco se concretarán las detenciones de nivel más alto, tanto de militares como de civiles, “este anuncio da esperanza y aliento, pues es sin duda una muestra de la transformación de nuestra justicia que está en marcha. La impunidad y el olvido nos condenarían como sociedad. Llegará la justicia”, confió.