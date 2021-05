Casa del pensionado para jubilados del ISSSTE, ofrece Ricardo Taja

*Destinará recursos para la CAPAMA como nunca

Acapulco Gro; a 21 de mayo de 2021.- Con un “cuenta con nosotros”, la Unión de Jubilados Pensionados del ISSSTE expresó su total respaldo al candidato de la Alianza PRI-PRD, Ricardo Taja Ramírez luego de escuchar sus propuestas para mejorar Acapulco.

En el encuentro, Ricardo Taja comprometió su palabra para realizarles la Casa del Pensionado. “Busquen un terreno o casa en un lugar céntrico, en un punto donde pueda ser de más fácil acceso para todos, yo les daré esa estancia, cuenten conmigo”.

Mateo Almanza Martínez, presidente de la Unión de jubilados pensionados del ISSSTE, a nombre de sus compañeros dio la bienvenida al candidato y ofreció su apoyo al proyecto de Taja. “Nosotros no podemos andar de arriba para abajo porque ya estamos grandes, pero cuenta con nosotros para pedir el voto a nuestros hijos, vecinos, a los hijos de nuestros hijos y todos los familiares”.

Por su parte, la jubilada Hermila Fierro Rodríguez dijo tener fe de ganar las elecciones este 6 de junio, pero también externó su preocupación de ir a su hospital y no tener medicamentos para atender su salud, dijo que no servía de nada que tuvieran pensión doble, si no hay medicinas para los niños con cáncer, para los diabéticos, para hipertensos.

Asimismo, al hacer uso de su participación el pensionado y hoy taxista Don Andrés Arroyo Urióstegui pidió que Ricardo Taja se vaya, pero que se vaya preparando para irse sentando en la silla presidencial.

“Taja, tú eres esa persona que trae esa chispa y es lo que necesitamos en Acapulco alguien como usted que tenga esa capacidad para sacar Acapulco porque desgraciadamente fue error con Morena y los hechos están presentes. Lo felicito por todos los morenistas que se han sumado a su proyecto y el 6 de junio nuestro voto estará con usted”.

Taja Ramírez lamentó que México va en la peor ruta en camino al precipicio; “hoy en Acapulco estamos en una crisis permanente en todo, ha habido gobiernos muy malos, pero este gobierno ya lo ha superado. Hay crisis de servicios públicos, pero hoy mucha gente no tiene ni para comer”.

Resaltó su interés y preocupación por el mejoramiento de Acapulco y se comprometió a ser un presidente rodeado de las mejores mujeres y hombres con capacidad en los temas. “Seré un presidente cercano a la gente, no en su oficina sino recorriendo las colonias, la ciudad, siempre en donde están los problemas”.

Enfatizó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es buen hombre solo que no tiene un buen equipo, Morena lo está hundiendo porque él es bueno y aseguró a pensionados que trabajará de la mano con él para resarcir los daños de nuestro Acapulco.

Destacó que una vez que llegue al Ayuntamiento invertirá recursos a la CAPAMA como nunca. “Nos puede faltar todo, pero el agua nunca”. Reiteró su propuesta de Borrón y Cuenta Nueva con adeudos del predial y agua potable, dijo que por cada peso que él invierta el candidato a la gubernatura Mario Moreno pondrá otro y en equipo sacarán a la para municipal de la crisis que se encuentra.

Finalmente, Ricardo Taja pidió hacer una reflexión de ver cómo hoy se encuentra el país y el municipio sin medicinas, sin agua, con basura, inmerso en la pobreza y sin apoyos a las familias más necesitadas.

Pidió con humildad y cariño no desperdiciar el voto. “Quiero que me ayuden con sus amigos, con sus familias, no les van a quitar sus pensiones, ayúdenme a convencer al vecino que Taja es diferente y tiene una visión nueva, moderna de Acapulco”, concluyó.