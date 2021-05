Buscará Reyes Paris promover una nueva ley de Protección al Adulto Mayor

Acapulco Gro; a 26 de mayo del 2021.- A sólo una semana de iniciar la veda electoral de cara a las votaciones del próximo domingo 06 de junio, Carlos Reyes Paris, candidato a diputado local por el 04 Distrito de Movimiento Ciudadano, continúa presentando sus propuestas frente a la ciudadanía y hoy en una reunión que tuvo con vecinos de la colonia Hogar Moderno señaló que buscará promover una nueva Ley de Protección al Adulto Mayor, así como revisar a fondo la Ley de Protección a Víctimas Forzadas.

Durante sus diferentes recorridos desde que comenzó su campaña el pasado 4 de abril, Reyes Paris ha escuchado a diferentes sectores de la sociedad; desde jóvenes que buscan mejores oportunidades de estudio o trabajo, comerciantes pidiendo más seguridad, empleo y activación de la economía, colonos con la necesidad de mejorar los servicios públicos municipales, padres de familia que piden más espacios de esparcimiento y áreas deportivas hasta adultos mayores que se sienten olvidados y relegados en cuestiones de salud, abandono, falta de apoyos, entre otros aspectos esenciales en su vida diaria.

“Si ustedes me permiten con su voto llegar al Congreso buscaré promover una nueva Ley de Protección al adulto mayor, muchas veces no tienes un hogar digno donde vivir, no tienen acceso a medicamentos o medicinas ni siquiera atención médica. No hay lugares para ellos, donde puedan tener una vejez digna cuando sus familiares los han olvidado o abandonado, ya trabajaron por este Estado y ahora son marginados”.

El candidato a diputado también destacó durante esta reunión que uno de sus prioridades en el Congreso también será revisar la Ley de Protección a Víctimas Forzadas, un tema que considera delicado, pero que se le debe dar una gran importancia.

Reyes Paris reiteró a los presentes que el deporte es una de sus prioridades, ya que se relaciona con salud, turismo y seguridad para una sociedad mas sana.

Los presentes agradecieron al candidato por estar con ellos, escucharlos y también por conocer sus propuestas y buscarán darle su apoyo para que pueda llegar al Congreso, porque se dieron cuenta que es un hombre conocedor y que sería un digno representante de la ciudadanía.