Bomba de tiempo por demandas laborales en el gobierno de Acapulco, denuncia Alejandro Carabias

*Política de cero aviadores en mi gobierno

Acapulco Gro; a 30 de abril del 2021.- El candidato a presidente municipal de Acapulco Alejandro Carabias dijo que no hay un solo servicio público del ayuntamiento, en estos momentos, que se salve de decir que es un pésimo servicio.

El ayuntamiento solo se ha convertido en una agencia de colocación sembrando personal que trasciende las administraciones y no hay ni equipo ni presupuesto para tener una operación.

“Un compromiso que estoy haciendo en mis propuestas, se va a certificar la nómina cada 6 meses por una instancia independiente externa, se harán públicos los resultados y se pueda ver como no se está llenado otra vez la administración de aviadores o de plazas que no son sustantivas y que no son necesarias, porque estamos colapsando los servicios públicos”.

Alejandro Carabias dijo que, en el ayuntamiento hay cerca de 2,000 aviadores que representan cerca de 100 millones de pesos al año, y existe una manera muy deshonesta de gobernar con áreas que tienen 50 personas a su cargo, se deben borrar de tajo.

El candidato del partido verde Alejandro Carabias expresó que, debe haber también una estructura interna administrativa para optimizar los recursos con los que cuenta el ayuntamiento cada año.