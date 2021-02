Benefician brigadas de salud a pobladores de Metlapil

Acapulco Gro; a 12 de febrero de 2021.- A fin de reducir la movilidad y evitar riesgos de nuevos contagios de Coronavirus, el Gobierno de Acapulco que encabeza la presidenta Adela Román Ocampo llevó brigadas médicas al poblado de Metlapil para ofrecer a la población consultas médicas gratuitas, atención odontológica, psicológica y estudios de ultrasonidos.

El encargado de Proyectos Especiales de Salud Municipal, Norberto Calderón Arciniega, informó que hasta el mediodía de este viernes habían ofrecido 30 consultas a los habitantes, la mayoría de ellos por enfermedades gastrointestinales, afecciones en la piel y problemas respiratorias.

El funcionario destacó que para no poner en riesgo la salud de los pobladores, se siguieron los protocolos sanitarios, como la desinfección de las áreas donde se instalaron los módulos médicos, el uso obligatorio del cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia; además, antes de ingresar al Centro de Salud instalaron un módulo para detección de posibles casos de COVID-19.

Los habitantes agradecieron estas acciones, ya que muchos no cuentan con los recursos necesarios para atender sus padecimientos, y con la llegada de los médicos también recibieron sus medicamentos.

Ahí, la señora Gabina Ascencio consideró de gran ayuda que el Gobierno Municipal promueva este tipo de brigadas donde gente de escasos recursos puede recibir atención médica de calidad.

Mientras que la señora María Solís García se dijo agradecida “porque es de mucho beneficio para nosotros, ya que para salir de aquí no hay dinero, no tenemos recursos y los varones no tienen trabajo; es una bendición de Dios que nos lleguen los doctores”.