Aspiramos a un gobierno honesto dicen vecinos de la Morelos a Javier Solorio

Acapulco Gro; a 28 de febrero del 2021.- Regresar al lugar donde eres feliz, reconforta, así comenzó su charla con vecinos de la colonia Morelos Javier Solorio Almazán, donde recordó aquellos días de su infancia cuando visitaba el popular mercado después de ir a jugar con amigos.

Reunidos con todos los protocolos de salud en las inmediaciones del mercado de la Morelos, Solorio Almazán recordó aquellos ayeres donde desafortunadamente sigue siendo lo mismo.

“Cuando más oscura está la noche, es cuando viene el amanecer, aquí en Acapulco desafortunadamente se construyó el paraíso para unos cuantos, pero se construyó a costa del infierno de la mayoría de los acapulqueños y por eso esto sigue siendo lo mismo, no hay cambios, todo está igual para los acapulqueños y eso no ya no puede seguir pasando”, señalo Javier Solorio.

Los vecinos dijeron que el puerto necesita un verdadero cambio que tiene que ser de raíz.

“El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes, y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros, tolerara, ya basta, ya basta de tolerar de cosas injusta, es tiempo de un cambio, pero un cambio verdadero, con Javier Solorio si se puede y no es tarde todavía”, dijo Mariana Castañeda, vecina de la Morelos.

Destacaron también que no solo la Morelos sino más colonias del puerto aspiran a un gobierno diferente, un gobierno de verdad con trabajo y honestidad para las nuevas generaciones, y en Javier Solorio hay una luz que puede alumbrar el puerto.

“Tenemos que luchar para que las nuevas generaciones tengan otro estilo de vida, otras nuevas oportunidades y solo con él se pueden hacer realidad, queremos un mejor gobierno, sobre todo de oportunidades y de honestidad, a eso aspiramos”, agregó Mariana Castañeda, vecina de la Morelos.

“Hay un buen futuro, el cambio es juntos, aquí tenemos que mejorar los mercados, las calles, tener mejores espacios para sus familias, aquí se tiene que dignificar y claro que, si se puede, tenemos que preocuparnos por esos niños que no tienen que comer”.

Solorio Almazán finalizo comentando que Acapulco tiene que ser una ciudad modelo donde exista la cultura, el arte, el deporte y las oportunidades para salir adelante “nos tenemos que sentir orgullosos de gobiernos que no se roben ni un peso, a eso aspiramos, que se vea reflejado en los servicios públicos, que tengan trabajo y dinero en las bolsas”, finalizó.