Asignan estacionamiento para autobuses foráneos por conducta antisocial de choferes y chalanes

Anuncio

Acapulco Gro; a 05 de agosto de 2021.- El Gobierno de Acapulco renta un predio para confinar los autobuses foráneos que trasladan a visitantes, para evitar que entorpezcan la circulación vial y causen molestias entre automovilistas y vecinos de zonas residenciales en inmediaciones de la franja turística.

En atención a quejas ciudadanas, especialmente de vecinos de Costa Azul que manifestaron su inconformidad por la generación de basura y desechos biológicos por parte de operadores y chalanes que pernoctan en las unidades aparcadas cerca de sus domicilios, el Ayuntamiento habilitó como estacionamiento un predio ubicado en la avenida Cuauhtémoc, colindante con el Río del Camarón.

Los operadores de las unidades deben pagar una cuota simbólica por el uso del estacionamiento que cuenta con regaderas, sanitarios y contenedores de basura, medida con la cual se busca evitar que los autobuses de turismo no se estacionen en doble fila sobre la Costera Miguel Alemán y que entorpezcan la circulación vial y generen percepción de inseguridad en calles estrechas de la ciudad, a su vez evitar que los operadores de las unidades causen molestias entre vecinos de zonas residenciales.

Corresponde a la Dirección de la Policía Vial aplicar esta medida aprobada por el Cabildo de Acapulco en diciembre de 2018, informó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Javier Rivas García, para luego explicar que el dispositivo que se tiene es permanente y se les pide a los operadores dejen sus unidades en dicho estacionamiento que cuenta con servicios requeridos para su propia seguridad, higiene y bienestar personal.

Añadió que se les da un tiempo pertinente de tolerancia a los operadores para que realicen al ascenso y descenso de los turistas en hoteles y puntos de recreo a donde acuden. Es por eso por lo que se les invita a que retiren las unidades cuando las dejan mal estacionadas y, en caso omiso, se levanta la infracción correspondiente.

Como alternativa a quienes no quieren pagar el servicio de estacionamiento, Rivas García dijo que se otorga tolerancia para que aparquen las unidades en las calles Andrés de Urdaneta y Vasco Núñez de Balboa, de Vía Rápida hasta Gabriel Avilés, con la invitación de que no generen basura, no defequen ni orinen ni ingieran bebidas embriagantes en el lugar.

El jefe policiaco refirió que muchas veces la ciudadanía es afectada con la obstrucción de visibilidad y circulación en calles, porque los operadores dejan estacionadas en lugares prohibidos sus unidades, incurriendo a faltas al Reglamento de Tránsito, motivo por el cual, se les levantan infracciones y éstas van debidamente fundamentadas; no se trata de un tema de recaudación, agregó, sino de mantener el libre tránsito y evitar conductas antisociales por respeto a las personas.