Arropado por el apoyo ciudadano, el doctor José Ariza Tapia se registra como aspirante de Morena a la alcaldía de Acapulco

Acapulco Gro; a 07 de febrero del 2021.- Cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que exige su partido y arropado por el apoyo ciudadano, el doctor José Inocente Ariza Tapia se registró formalmente como aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Acapulco.

De esta forma, el también presidente de la Asociación Civil “Acapulco Nos Necesita”, se convierte en uno de los más serios y fuertes aspirantes a ganar la nominación de Morena para competir por la alcaldía del municipio más importante en Guerrero como lo es Acapulco.

La decisión de Ariza Tapia para registrarse y alcanzar la candidatura morenista en este destino de playa, se deriva por el respaldo ciudadano que busca el perfil adecuado para que Acapulco pueda salir delante de los múltiples problemas económicos y sociales que le aquejan.

De ahí que no resulta más que la confirmación a todas las encuestas que posicionan preferentemente la aspiración del doctor José Inocente Ariza Tapia, como la persona mejor posicionada para lograr que Morena no solo mantenga la presidencia en Acapulco, sino que además consolide los postulados de No Mentir, No Robar y No Traicionar que impulsa la 4T en todo el país.