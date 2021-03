Arremete Javier Solorio contra aspiración de Félix Salgado y pide incluir a Pablo Amílcar en la nueva encuesta de Morena

“La definición del candidato a gobernador de Morena, no puede ser solo producto de la expresión de quien grite más, de quien ofenda más, o de quien demuestre mayor cinismo, y mucho menos de quien no tiene respeto hacia las víctimas que han denunciado”, dijo.

Enrique Villagómez/Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 03 de marzo del 2021.- El síndico con licencia de Acapulco, Javier Solorio Almazán, arremetió contra las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio, y exigió que la dirigencia nacional “decida con prudencia y sensatez por el bien de Guerrero”, además de pedir que Pablo Amílcar Sandoval sea incluido en la nueva encuesta que aplicará Morena.

Durante su acostumbrada conferencia de prensa semanal, el también aspirante a la candidatura morenista para la alcaldía de Acapulco, leyó un documento en el que expresa -sin decir nombre o apellido-, su preocupación por la actual situación en la designación del candidato a gobernador, sobre todo, porque piensa que la idoneidad no solo falta en uno, sino en todos los perfiles.

“Lo que debió ser una fiesta de la democracia, la ambición y el desenfreno de las pasiones, lo han convertido en un verdadero infierno político”.

Añadió que, “La definición del candidato a gobernador de Morena, no puede ser solo producto de la expresión de quien grite más, de quien ofenda más, o de quien demuestre mayor cinismo, y mucho menos de quien no tiene empatía y respeto hacia las víctimas que han denunciado”.

Asimismo, el funcionario municipal con licencia destacó que, “La decisión de Pablo Amílcar, es un ejemplo de deben seguir todos aquellos que se ha coludido con la corrupción, con la falta de humanidad hacia las víctimas, los que se han coludido con la más reprobable de las conductas”.

Solicitó la inclusión del exdelegado de los programas federales en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, en la nueva encuesta que aplicará la dirigencia nacional de Morena para ratificar al que será su candidato a la gubernatura del estado.

“Creo que la encuesta que realizará nuestro partido debe incluir, no solo a Félix Salgado, sino también a Pablo Amílcar Sandoval, aunque ya expresó que abandonaba la contienda, pero hasta donde sabemos, no solicitó el retiro de su registro formal ante nuestro partido. No se puede reponer un proceso viciado desde la exclusión o la autoexclusión”, dijo.

Concluyó diciendo que, “Morena debe estar más allá de las ambiciones de pandillas políticas” y recomendó que, como militantes de este partido se deben alejar de la ruindad, para evitar que se repitan los vicios y prácticas de partidos que fueron derrotados por la corrupción.

“Como impulsores de la Cuarta Transformación debemos ser más congruentes. No debemos repetir el cinismo, ni la hipocresía social que destruyó la confianza ciudadana en los otros partidos. No debemos repetir las guerras intestinas, las guerras tribales, los acuerdos sin escrúpulos de grupos que ven en el gobierno del estado y en las candidaturas un botín”.