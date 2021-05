Apoyarán a Sheila Soto porque Pablo Amílcar les falló, aseguran comerciantes y turisteros de Acapulco

Acapulco Gro; a 20 de mayo de 2021.- Los representantes de la Coalición de Comerciantes y Prestadores de Servicios Turísticos de Guerrero, respaldaron la candidatura a la diputación federal por el distrito 4 de Sheila Soto Manzano, pues argumentaron que Pablo Amílcar Sandoval, quien era delegado de los programas federales, les falló con las tandas del bienestar y los apoyos durante la pandemia.

El presidente de la coalición Felipe Martínez Reynoso expresó que “el delegado federal en ese entonces, Pablo Amílcar Sandoval, nos falló y se lo decimos de frente, se quedaron con las tandas del bienestar, el dinero debió ser para los comerciantes y hasta el día de hoy no tenemos ningún apoyo”.

Martínez Reynoso recalcó que aun en la pandemia los comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Acapulco no recibieron ningún apoyo, y como consecuencia varios negocios están vacíos, cerrados y en quiebra.

Ante esto, Sheila Soto Manzano mandó un mensaje a quienes ocuparon puestos de poder y no apoyaron a los comerciantes, puntualizando que ojalá “tengan tantita vergüenza, porque hoy a nuestros comerciantes no se les olvida que se quedaron con esos créditos, no se les olvida que en la pandemia los dejaron solos”.

Recalcó que el próximo 6 de junio a los comerciantes tampoco se les olvidará lo malo que el gobierno de Morena hizo por Acapulco, y afirmó que de llegar a ser diputada federal trabajará para que los créditos a la palabra lleguen a la gente de trabajo que si quieren hacer las cosas bien.