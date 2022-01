Aplica Salud Municipal pruebas COVID gratuitas a la población

Se les reitera a los ciudadanos acudir con síntomas a la prueba de lo contrario no se les aplicará, señaló el director Aniceto Leguizamo Dimas.

Acapulco Gro; a 18 de enero de 2022.- A fin de coadyuvar con la población, el gobierno municipal mantiene de manera conjunta con el personal de la Jurisdicción Sanitaria 07, la aplicación gratuita de pruebas Covid-19 en la colonia Hogar Moderno.

El director de Salud Municipal, Aniceto Leguizamo Dimas, destacó que las pruebas se realizan únicamente a las personas que presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, garganta, escurrimiento nasal o tos.

Reiteró que quienes no cuenten con la sintomatología no se les aplicarán las pruebas, reiterando a no asistir al módulo debido a que podrían contraer el virus.

Desde el lunes el módulo registró una afluencia de personas de diversos sectores de la ciudad donde se aplicaron más de 60 pruebas.

El responsable de la salud en el municipio exhortó tanto a residentes y visitantes a redoblar las medidas preventivas y así evitar el contagio, tales como es el uso correcto del cubrebocas cubriendo nariz, boca y barbilla, además de usar gel antibacterial con un 70 por ciento de alcohol, el lavado constante de manos, entre otros métodos preventivos.