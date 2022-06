Anuncian inversión y equipamiento para Centros de Salud y Unidades Quirúrgicas en Acapulco

Anuncio

Acapulco Gro; a 27 de junio de 2022.- Además de anunciar inversión para equipamiento e infraestructura en los 25 Centros de Salud, que tiene a su cargo el municipio, el director de Salud, Aniceto Leguizamo Dimas, reveló que a su allegada encontró una dependencia en total desorden administrativo, operativo y médico.

Durante la conferencia de prensa semanal matutina, en las instalaciones del Antiguo Municipal, Leguizamo Dimas precisó que debido a las condiciones en las que recibió la dependencia, no había especialistas, existía desabasto de medicamentos, sin licencias sanitarias y de funcionamiento para las Unidades Quirúrgicas y los Centros de Salud, no se contaba con los títulos de propiedad de los predios de cada inmueble, sin módulos de COVID, inoperatividad de comités de salud; y prevalecía un total rechazo del servicio médico, además de no existir un vínculo con la Jurisdicción Sanitaria 07 que depende de la Secretaría de Salud Estatal.

Tras detectar las deficiencias y la falta de operatividad, y resultado de la gestión de la presidenta municipal, Abelina López, actualmente se cuenta con el 100 por ciento de las licencias de funcionamiento, 23 predios regularizados, se tiene medicamento, además, se han rehabilitado y equipado los Centros de Salud con una inversión de 9 millones 300 mil pesos, anunciando una inversión para el Centro de Salud en el Kilómetro 21 que atienda pacientes con hemodiálisis, así como en la Unidad Quirúrgica de Hogar Moderno y el de Cerro de Piedra.

“Esto, son acciones importantes que hemos estado trabajando, entre muchas que es infinito nombrarlas todas, pero estamos en la mejor actitud de seguir trabajando, de luchar por la salud de acapulqueños y acapulqueñas y lógicamente por instrucciones de nuestra presidenta hacer lo que más se pueda en materia de salud, es nuestra encomienda”, dijo.

El funcionario municipal agregó la adquisición de equipos para realizar ultrasonidos, rayos X, refrigeradores para residuos biológicos, baunómetros y 16 unidades dentales. Además de que se en la fumigación y abatización para evitar la proliferación del dengue y chikunguya, campañas de esterilización, vacunación y desparasitación canina y felina; promoción a la salud con la nutrición y descacharrización, aplicación de vacunas a menos de 5 años de edad, realización de pruebas e instalación de módulos Covid, así como actividades de salud reproductiva como mastografías, colposcopias, examen de mama para la detección oportuna del cáncer cervicouterino.

Aunado a lo anterior, el responsable de la salud en Acapulco, dijo que se han impartido talleres de prevención sobre la violencia de género, de salud sexual y reproductiva de adolescentes y de adicciones, así como brigadas y consultas psicológicas. También han ofrecido capacitaciones al personal administrativo y operativo, renovaciones de convenios y gestiones ante el INSABI.

En su participación, el regidor y presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del Cabildo, Manuel Añorve Aguayo, reconoció el trabajo realizado por la Dirección de Salud Municipal a fin de mejorar el servicio que se ofrece y reactivar los servicios que se habían suspendido, refrendado su respaldo para continuar mejorando las condiciones de los Centros de Salud y servicios que se brindan a los ciudadanos.

“Primero, ya estamos viendo los resultados, sabemos que falta mucho por hacer. Creo director, que esos resultados se están dando a la ciudadanía, se están entregando esos resultados, pero también subsanando algunos problemas que encontramos. Gracias a las gestiones de la presidenta municipal y de esta dirección de Salud, podemos decir que en próximos días se están llevando todas las gestiones para traer un centro o una clínica de hemodiálisis para todo Acapulco, que tanto lo necesita”, dijo.

Asistieron síndicos, regidores, así como funcionarios que integran la dependencia municipal.