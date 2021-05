Anuncia Abelina López Rodríguez, nuevos proyectos para la zona poniente

*Se va el cascarón, pero la gente no, el pueblo no se va, asegura

Acapulco Gro; a 11 de mayo del 2021.- Al visitar colonias de la zona Poniente, la candidata a la alcaldía de Acapulco por MORENA; Abelina López Rodríguez, anunció nuevos proyectos en beneficio de sus habitantes.

Este martes, López Rodríguez visitó las colonias; Jardín, Jardín Mangos y la San Isidro, en dónde dio a conocer a los acapulqueños la construcción de un paso a desnivel que contribuirá a la vialidad y circulación de la zona, el equipamiento y dotación vehicular para el cuerpo de bomberos, así mismo recordó que llevará a cabo la construcción de una unidad médica y sobre todo que “de una u otra forma les llevará agua potable a sus hogares”.

“Tenemos en este lugar varios problemas, varias carencias, pero lo más preocupante es el agua, lo demás podrá esperar un poco, como lo es la pavimentación de algunas calles y el paso a desnivel que estamos planteando enfrente del mercado de Pie de la Cuesta, lo primero que tenemos que resolver es el tema del agua, ese es el reto, el principal reto”, dijo.

En su discurso frente a los acapulqueños, Abelina López Rodríguez hizo referencia de quienes están chapulineando a otros partidos políticos “quiero decirles que algunos líderes que estaban aquí ya corrieron para el PRI, porque aquí no hay mochada, se va el cascarón, pero la gente no, el pueblo no se va”, enfatizó.

“Ya se fueron dos porque aquí no va a haber dinero, ya corrieron para el otro lado, decían que amaban al pueblo y ahora están del otro lado”.

Por otro lado, la abanderada morenista a la alcaldía de Acapulco reprochó el acoso por parte de las instituciones electorales, pues le quieren quitar a integrantes de su planilla, le quieren contabilizar cartulinas y lonas que no llevan ni su nombre, cuando a los otros candidatos que tienen espectaculares por todo Acapulco, lonas y que entregan dádivas no les dicen nada, reprochó.