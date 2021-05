Agradecerá respaldo de la gente en cierre de campaña: Ricardo Astudillo Calvo

No abandonaré el Distrito 7, refrenda el candidato a diputado local por la coalición PRI-PRD.

Acapulco Gro; a 28 de mayo del 2021.- Luego de casi 60 días de proselitismo en colonias y poblados, el candidato a la diputación local por el séptimo Distrito de Acapulco, Ricardo Astudillo Calvo, cerrará campaña este domingo en Tres Palos, donde agradecerá el respaldo que la han mostrado los sectores sociales a su aspiración política.

El abanderado del PRI-PRD, quien refrendó su palabra para seguir a ras de suelo atendiendo las demandas sociales y gestionando recursos para programas en beneficio de la población, estará acompañado del candidato de la coalición “Va por Guerrero” a la gubernatura del estado, Mario Moreno Arcos y del aspirante a la alcaldía de la misma alianza Ricardo Taja Ramírez.

En entrevista, Astudillo Calvo, dijo que el cierre de su campaña en busca de ser representante del Distrito Siete de Acapulco será una reunión de estructuras, en la que estarán presentes los promotores de su proyecto político con el que mantiene firmes sus ideales de no fallarle a la gente y se realizará en la cancha del “Chirris” a las 09:00 de la mañana.

“Vamos a cerrar campaña este domingo en el poblado de Tres Palos con la gente que me ha estado acompañando y ha estado llevando el proyecto de Ricardo Astudillo Calvo a todos los rincones de las colonias y poblados de este distrito que es considerado el más grande de todos, porque además de abarcar zona rural de dos municipios, de Acapulco y de San Marcos, tiene 12 mil electores”, dijo.

El aspirante que por primera vez participa en un proceso electoral, mantiene firme su compromiso de seguir caminando cerca de la gente y seguir recorriendo desde Puerto Marqués hasta Lomas de Chapultepec, así como de Puerto Marqués a Cayaco, Tunzingo, Tres Palos, San Pedro las Playas, El Arenal, La estación y La Arena que colinda con San Marcos.

Casi al finalizar sus recorridos de campaña, Ricardo Astudillo, mencionó que en casi 60 días ha conocido cada una de las principales demandas de la sociedad que, principalmente se relacionan con servicios públicos que en tres años han sido deficientes como es el caso de la distribución de agua potable, la recolección de basura y la iluminación y pavimentación de calles, así como la introducción y reparación de drenajes colapsados.

Señaló que una de las quejas de la sociedad en contra de los que aspiran a ser sus representantes populares, es que luego de darles el respaldo en las urnas, los han abandonado y dejado a su suerte, sin embargo, hizo el compromiso de no faltar a su palabra porque atender los reclamos sociales, será su carta de presentación en los próximos días, una vez que gane los comicios del seis de junio.

“Soy de la nueva generación de políticos que cumplen la palabra empeñada, no me confundan porque no seré un representante popular golondrino de aquellos que solo vienen cada temporada electoral”, aseguró.