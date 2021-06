Agradece Abelina López a los acapulqueños, a lado de la gobernadora electa Evelyn Salgado

Me dejo de llamar Abelina sino quito foco de aguas negras cerca del Hotel Krystal, reta a sus detractores la alcaldesa electa.

Acapulco Gro; a 28 de junio del 2021.- Este lunes, la alcaldesa electa de Acapulco Abelina López Rodríguez, acompañó a la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda en su gira de agradecimiento en el puerto.

Durante su discurso, López Rodríguez agradeció a los acapulqueños y reafirmó los compromisos realizados en campaña, asegurando que se puede revisar su trabajo de 35 años en los que ha servido al pueblo con cargo y sin cargo, lo que da garantía de que realizará un buen gobierno.

“Revisen mi actuar, en mis 35 años de trabajo me avalan mi honestidad, no es una cuestión de retórica, es una cuestión de realidades, no vengo a mentirles con doble discurso, mi honestidad está comprobada en mi quehacer político”, dijo.

A su vez, Abelina López Rodríguez, se comprometió a que en sus primeros cien días de gobierno, solucionará el problema de descarga de aguas negras ubicado en la zona de playa Papagayo.

“Me dejo de llamar Abelina si no quito foco de aguas negras cerca del Hotel Krystal”.

Por su parte, la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda aseguró que realizarán un gran equipo a lado de Abelina López y ofreció todo su respaldo para llevar a cabo el proyecto de la morenista para dotar de agua a Acapulco, incluyendo la zona rural.

“Yo sé que vamos a hacer un gran equipo por Acapulco y un gran equipo por Guerrero, vamos a tener una perfecta coordinación; hay un proyecto del agua que tiene nuestra compañera Abelina y vamos a entrarle con todo al problema del agua”, indicó Evelyn Salgado.