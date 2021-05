Acusan a ex dirigente del ONMPRI en Acapulco por agresiones y hostigamiento

*Ya tiene la carpeta penal y da seguimiento a la querella, indica

Por redacción

Ante las amenazas recibidas, intento de agresión física y hostigamiento constante en su vivienda, la doctora Elsa María Vega acusó a la ex dirigente de la Organización Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional (ONMPRI) en Acapulco, Emma Flores Sánchez y la hizo responsable de cualquier incidente que le pudiera ocurrir a ella o a su familia, por lo que ya presentó la denuncia penal correspondiente.

Entrevistada al respecto, Elsa Vega narró los hechos ocurridos el pasado lunes 29 de marzo, en la Costera, de Acapulco, “aproximadamente a las 7:47 de la noche de ese lunes 29 de marzo, esta señora Emma Flores se me cerró en su vehículo a la altura del semáforo de Costera 125. Se bajó del coche luego de chocar mi camioneta con su puerta. Dijo que me bajara, que me iba a matar sin ninguna razón, por lo que pido la intervención de las autoridades competentes”, expresó.

Mencionó que, por los referidos hechos, presentó la denuncia penal número 12030310400345290321, donde con apoyo de las cámaras de video vigilancia, se constata la agresión por parte de Flores Sánchez, quien dijo, además cuenta con antecedentes penales, por lo que aceptó que teme por su vida, “yo tengo mucho miedo, pero por mis hijos me tengo que armar de valor y seguir la investigación contra la exdirigente política”, acotó.

La médica demostró las otras acusaciones con las que cuenta Emma Flores, las cuales están asentadas en las carpetas 12030310101217061218, 12030310401216061218, 12030310400345290321 y una agresión física a una menor de edad, con el número TAB/CAZ/AA/04/0824/2013, donde inclusive, según la denunciante, estuvo en la cárcel, “yo creo que con estos antecedentes la señora no puede ser respaldada por ningún partido político”, exclamó.

Añadió que Emma Flores utiliza el influyentismo para evadir a las autoridades, debido a que, por su cercanía al PRI, indica que no enfrentará la justicia, por lo que Elsa Vega llamó a las autoridades actuar con apego a derecho y sancionar dichas acciones contra su persona y su familia, concluyó.

Ha visitado su casa con un bate de beisbol

En tanto, la doctora informó que la susodicha a decir de los vecinos, la han visto afuera de su casa, “armada” con un bate de beisbol, por lo que pidió a las autoridades protección ante el peligro de ser violentada, golpeada o maltratada, “yo creo que ella no puede andar libre y espero se haga justicia”, imploró.

Añadió que seguirá en su búsqueda de justicia y que Emma Flores enfrente la situación ante el MP, con el propósito de evitar una tragedia y salvaguardar su integridad física y la de su familia, finalizó.