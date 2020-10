Actores políticos están más ocupados en la contienda electoral que en atender necesidades del pueblo: Yair García.

Acapulco Gro; a 10 de octubre de 2020.- Estamos enfrentando una de las crisis más difíciles de la historia y muchos actores políticos están más ocupados en la contienda electoral 2021 que, en atender las necesidades del pueblo, advirtió el Ciudadano de Tiempo Completo Yair García.

Durante una serie de recorridos por colonias populares del municipio de Acapulco, como lo son los barrios históricos y la Jardín, expresó que las y los políticos, deben escuchar a los habitantes y trabajar de manera coordinada para la búsqueda de soluciones.

“La ciudadanía busca respuestas ante la falta de autoridad competente. No hay agua, no hay Internet, no hay empleo, no hay cupo en las escuelas. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Dónde están? Mientras llega alguien competente daremos orientación y solución a la demanda ciudadana. Tenemos que llenar el vacío que hay actualmente”.

Yair García reiteró, que en estos tiempos complicados por los efectos de la pandemia por Covid 19, los futuros posibles para la sociedad, deben construirse con organización y responsabilidad. “Mientras otros buscan posiciones de poder, nosotros buscamos regresar la confianza a la ciudadanía”.

Invito a la ciudadanía a consumir lo producido en el municipio para reactivar la economía de las y los acapulqueños y trabajar en conjunto con los diversos sectores de la sociedad.