Acapulco necesita ayuda alimentaria y no un puente de ocurrencia: Arturo López Sugía

Acapulco Gro; a 16 de noviembre del 2020.- El diputado Arturo López Sugía llamó a la presidente municipal de Acapulco Adela Román Ocampo a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la construcción del paso elevado de Constituyentes y canalice los 50 millones de pesos a programas alimenticios y de asistencia social para las familias acapulqueñas afectadas en sus ingresos económicos por las medidas preventivas por el Covid-19.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo consideró que las autoridades deben entender que la pandemia ha modificado la vida de las personas y por lo tanto la vida pública, lo cual incluye las prioridades de los gobiernos y la manera de hacer política.

“No es prioritario hacer una obra de relumbrón y que no está considerada en el Plan de Desarrollo Urbano, una obra que al estar subvaluada en un menor costo del que en realidad tendrá muy baja calidad y puede resultar hasta peligrosa para los ciudadanos, no puede dársele prioridad cuando hay miles de acapulqueños desempleados con dificultades para alimentar a sus familias”.

López Sugía indicó que el Ramo 33 del que se financiará la obras permite el uso de los recursos en programas alimenticios y de asistencia social.

“Entendemos que todo gobernante quiere dejar una gran obra que sea como un gran recordatorio de su paso por la administración pública pero no es momento para vanidades, y menos cuando hay muchas irregularidades en un proyecto que los ciudadanos no conocen, que no se ha socializado debidamente pero sobre todo, que surgió de la nada, como una ocurrencia”.

Por lo que llamó a la alcaldesa Adela Román Ocampo “a que escuche a las organizaciones de la sociedad civil que se oponen, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por escuchar al pueblo, y el pueblo lo que ahorita necesita es que se le garantice la alimentación y el bienestar necesario para no salir de sus casas y que se le ayude a pasar pronto de los contagios y las afectaciones económicas por el Covid-19”.