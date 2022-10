Acapulco es y seguirá siendo el receptor y el amigo de todos, Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 21 de octubre de 2022.- En el marco del aniversario luctuoso del artista, Pal Kepenyes, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, entregó las llaves de la ciudad a la esposa y viuda, Luz María Dehesa Orozco, durante la Sesión Pública y Solemne del Cabildo.

En la sala Juan R. Escudero del Ayuntamiento, la primera autoridad en el puerto mencionó que el homenaje realizado al escultor enamorado de Acapulco y figura histórica del arte europeo es por su vida de lucha y quién brindó el nombre de “Pueblo del Sol”.

“Me parece de gran detalle para rendir un homenaje a aquel que lo entregó todo, más allá trascendió su país, hoy nos referimos y vamos a plasmar las palabras en un regalo simbólico, en la entrega de las llaves de la ciudad, esto se la damos con mucho corazón, sabemos también reconocer a quienes aman a Acapulco, para nosotros el que entregó todo para con nuestra ciudad es un gran distinguido y eso lo fue su esposo, por eso esta noche, todo nuestro Cabildo hace la entrega, porque Acapulco es y seguirá siendo el receptor y el amigo de todos”, afirmó la alcaldesa.

En su intervención, el Excelentísimo Embajador de Hungría, Zoltán Németh, agradeció la invitación al acto solemne que se realizó al artista Pal Kepenyes, quién con su obra representó las relaciones culturales entre México y Hungría, donde incorporó todo lo positivo entre la convivencia entre ambos pueblos.

“Es un gran día de homenaje al gran escultor, que es considerado el Picasso de la escultura, es una gran alegría para nosotros porque pensamos que el gran maestro merece no solamente ser recordado, pero su legado tiene que ser desarrollado en el futuro, tiene que ser comentado en todo momento, nada más me queda agradecer el apoyo del Ayuntamiento, de la señora presidenta (Abelina López) por todo lo que pudimos hacer hoy, porque sin su apoyo no hubiera sido posible, muchísimas gracias”, afirmó Zoltán Németh.

Reiteró el Excelentísimo Embajador de Hungría que dentro de las actividades de este viernes se realizó por la mañana un seminario, donde se vieron componentes internacionales, además de su trayectoria en Hungría y México, posteriormente se realizó la develación de una placa a la rotonda que llevará su nombre y que se encuentra en el boulevard de Las Naciones de la zona Diamante de Acapulco.

En seguida, la viuda Luz María Dehesa, comentó “Pal quiso muchísimo a Acapulco desde el primer día que llegó se instaló e hizo su casa, hay muchas cosas detrás de Pal que todavía están por salir espero que ustedes me ayuden y podamos mostrarle al mundo lo que Acapulco género en un hombre”.

Durante la sesión Pública y Solemne del Cabildo, la regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil, Hilda Sofía Corona Mijangos, mencionó palabras alusivas a la vida y obra del artista Pal Kepenyes.

Durante el homenaje póstumo se realizaron los Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional y a Guerrero.