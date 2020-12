Acapulco es ejemplo a nivel nacional en el manejo de la pandemia: Adela Román

Mi gente no se rajó y dio la cara por el pueblo, sostiene la presidenta municipal.

*Anunció el reforzamiento de medidas sanitarias contra el COVID-19 para la temporada decembrina.

Acapulco Gro; a 21 de diciembre de 2020.- La presidenta municipal Adela Román Ocampo informó que, a nueve meses de que se registraran los primeros brotes de Coronavirus en el municipio, “Acapulco está siendo ejemplo a nivel nacional en el manejo de la pandemia”.

En conferencia de prensa que ofreció bajo estrictas medidas sanitarias aplicadas en la Sala de Cabildo “Juan R. Escudero”, acompañada por funcionarios municipales, la primera autoridad porteña dio a conocer las acciones que se intensifican para mitigar los efectos de la pandemia, además de los operativos y brigadas que se implementarán en esta temporada vacacional decembrina para reducir riesgos de nuevos contagios.

Román Ocampo precisó que desde que inició la contingencia por el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, su Gobierno fue uno de los primeros en el país que estableció reglas y procesos con el fin de proteger la salud de los habitantes del municipio, y que, pasar al color amarillo del semáforo epidemiológico es un logro colectivo, resultado del esfuerzo de los tres niveles de gobierno, especialmente de sus colaboradores, empresarios y comerciantes que se han puesto la camiseta por Acapulco.

“Para aquellos que en la playas me increparon señalando que mentía cuando establecí las primeras medidas para evitar el contagio, para algunos empresarios que me acusaron de estar dañando la economía del puerto, para los políticos que me descalificaron haciendo incluso burla de las medidas, mientras se incrementaba el número de enfermos y muertos en los hospitales de Acapulco, para todos ellos, mi única respuesta es que después de nueve meses de trabajo de todo mi gabinete, nuestro puerto está abierto y funcionando para el turismo”, sostuvo la alcaldesa.

A su vez, la directora de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal, dijo que la dependencia a su cargo ha participado en operativos de supervisión de los protocolos sanitarios; con relación a las estadísticas por el Coronavirus, dijo que a la fecha se registran 119 contagios y mil 233 defunciones, de los cuales el 47.89 por ciento son mujeres y el 52.11 son varones.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, en el IMSS se cuenta con 27 camas ocupadas y 8 más en el ISSSTE, el Hospital General de Acapulco tiene 17 pacientes y el nosocomio “Donato G. Alarcón” a 7 internados.

El secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, y el director del Centro de Atención y Protección al Turismo de Acapulco (CAPTA), Jondalar Castillo Ledezma, mencionaron que diariamente se refuerzan acciones de prevención a negocios, hoteles, restaurantes, playas, bares y centros comerciales realizando brigadas de concientización, limpieza y dispersión de personas que no acatan los lineamientos sanitarios.

Mientras que, el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, mencionó finalmente que es importante difundir el acuerdo de los porcentajes establecidos en ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades, del 21 de diciembre hasta el 10 de enero próximo, en el semáforo amarillo.

En el caso de Acapulco y otros municipios en fase amarilla, el aforo a restaurantes cerrados, centros nocturnos, salones de fiestas y bares que operan en lugares abiertos, será de 60 por ciento con horario de servicio hasta las 2 de la mañana, con la observación de deberán cerrar pistas de baile y no ofrecer barra libre. Los establecimientos que operan en lugares totalmente cerrados, con excepción de los de venta de alimentos, deberán suspender actividades.

Hoteles y centros de alojamiento temporal podrán operar a un 70 por ciento de su capacidad; al 60 por ciento podrán hacerlo bancos, servicios religiosos, transporte público, supermercados, tiendas de conveniencia, barberías, estéticas, parques, jardines, unidades deportivas, en horarios restringidos hasta las 20 y 23 horas.

En el caso de las playas, turistas y residentes podrán ingresar sin mascotas ni alimentos, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, con instalación de mobiliario en sana distancia a dos metros por grupo reducido y en todo los espacios públicos es obligatorio usar cubrebocas, así como acatar las medidas higiénicas.