Acapulco debe recuperar su grandeza: Iris Peñalosa

Acapulco Gro; a 13 de abril del 2021.- La candidata a diputada federal por el distrito 09 de Acapulco, Iris Peñalosa dijo que, el único sueño que tiene es que Acapulco vuelva a ser un paraíso; ese paraíso que todos nosotros conocemos desde hace muchísimos años.

Asimismo, Iris Peñalosa expresó que, lleva 30 años viviendo en Acapulco y ama este lugar y su única finalidad al haber aceptado la candidatura federal por el distrito 09 es por el bienestar de Acapulco, por toda la gente y por su familia.

“Decido participar porque quiero trabajar y tomar acciones en todas las cosas que me he quejado muchísimo y estoy segura de que ustedes también lo han hecho, por eso, decidí participar y actuar y cambiar todo eso que no nos gusta”.

La candidata por el Partido Verde, Iris Peñalosa dijo estar segura de que si se trabaja en equipo se podríamos hacer muchísimo por nuestro municipio y recuperar la grandeza que años atrás tenía Acapulco.