Acapulco asumirá un riesgo financiero por millonarias deudas que deberá solventar en 2021: Javier Solorio

Por: Enrique Villagómez/Staff Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 25 de noviembre del 2020.- El sindico administrativo del Ayuntamiento de Acapulco, Javier Solorio Almazán, confirmó que el gobierno municipal que encabeza Adela Román Ocampo asumirá un riesgo financiero por las millonarias deudas que deberá solventar antes de concluir su periodo en 2021.

Informó que parte de los pagos que tendrá que se tendrán que cubrir, serán los 200 millones de pesos más sus intereses que un banco ya se comprometió a prestarle a la alcaldesa para que pueda cubrir el pago de salarios, aguinaldos y otras prestaciones por el fin de año 2020.

Asimismo, está el pago de intereses que se tienen que cubrir cada mes por la “pésima” reestructuración de la deuda institucional que realizó el exalcalde Luis Walton Aburto, el cual condenó al Ayuntamiento a pagar más de mil millones de pesos solo en intereses, por una deuda de 460 millones de pesos.

Durante su acostumbrada conferencia de prensa semanal, Solorio Almazán destacó que otro millonario adeudo que se deberá dejar solventado antes de que concluya la presente administración, será el pago de más de 70 millones de pesos que costará realizar el Paso Elevado en la avenida Constituyentes, así como los más de 500 mil pesos que se tienen que saldar mensualmente por las rentas de los inmuebles que utilizan diversas dependencias municipales, además de salarios, prestaciones y pago de servicios.

Sobre el caso particular de la construcción del paso Elevado en la avenida Constituyentes, el síndico administrativo reiteró que la obra NO fue Aprobada por el cabildo y que tampoco se tomo en cuenta la opinión ciudadana para saber si estaban de acuerdo o no sobre dicha obra.

Como parte adicional a esta postura, el funcionario municipal presentó los resultados de unas mil 200 encuestas que aplicaron a igual número de personas sobre su aceptación o no del Paso Elevado, encontrándose que el 97 por ciento no esta de acuerdo, no fue consultado y ni siquiera conocen el proyecto del mismo, por lo que pidió al secretario de obras públicas que reflexione sobre la posibilidad de cancelar el proyecto, toda vez que aseguró que aun no se ha hecho nada (físicamente) que no se pueda reparar si altos costos.