Absurdo que haya infringido la ley electoral: Adela Román

Acapulco Gro; a 18 de marzo de 2021.- “De ningún modo infringí la ley porque jamás llamé al voto ni mencioné a ningún partido, ni me promoví como candidata o precandidata”, señaló tajante la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, con relación a los señalamientos del gobernador Héctor Astudillo y la denuncia que presentó su partido el PRI en alianza con el PRD, por supuestos actos de campaña anticipada.

La alcaldesa consideró que los señalamientos en su contra, por haber supervisado el trabajo de los empleados de dependencias municipales y la atención que se brinda a los ciudadanos en los puestos de vacunación, no tienen fundamento, porque “solo estaba cumpliendo con mis responsabilidades como gobernante, como alcaldesa de Acapulco, de la misma forma en que el señor gobernador también salió en conferencia de prensa a informar del inicio de esta jornada”.

En conferencia de prensa semipresencial y virtual desde la Sala de Cabildo “Juan R. Escudero”, la primera autoridad en Acapulco consideró “absurdo” que la acusen por informar o vigilar que se cumplan los protocolos establecidos de la Campaña Nacional de Vacunación, “es nuestra responsabilidad”, aseveró sobre la visita que realizó a cuatro sedes en el inicio de la primera fase, al igual que lo hicieron varios funcionarios estatales que —dijo—son considerados como aspirantes a diputados por la vía plurinominal por la alianza partidista que la denunció.

Adela Román recorrió los centros de vacunación instalados la Unidad Deportiva “Jorge Campos” de Renacimiento, Instituto Tecnológico de Acapulco, Centro de Convenciones y Unidad Deportiva Acapulco (UDA) de la colonia Progreso, donde hay un despliegue de 550 empleados de Salud y personal operativo del municipio, precisó en su oportunidad el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez.

Participan activamente personal de la Secretaría General, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Coordinación de Servicios Públicos Municipales, Dirección General de Salud, Instituto de la Juventud y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes realizan limpieza, seguridad, apoyo vial y atención directa a los ciudadanos para prevenir contagios de COVID-19, explicó el funcionario.

Por su parte, el asesor jurídico del Ayuntamiento y especialista en materia electoral, Francisco Guzmán Díaz, recordó que la presidenta municipal solicitó al Congreso del Estado una licencia para ausentarse del cargo el 7 de marzo y el miércoles 17 se reintegró a sus funciones con previa notificación al Poder Legislativo.

Explicó que, entre las funciones que tiene la alcaldesa está la de supervisar todas las acciones que realice su gobierno, sobre todo, ahora con la pandemia del Coronavirus, por lo que consideró que no cometió ningún delito electoral en supervisar los puntos de vacunación donde participan trabajadores de dependencias municipales, como lo señalan sus adversarios políticos.

Precisó Guzmán Díaz.

“Para que una persona cometa un delito de esta naturaleza, le han llamado un delito de precampaña o de actos anticipados de campaña por usar un programa social, no es el caso en este momento, porque, primero, la presidenta municipal, jurídicamente hablando, no tiene el estatus de precandidata o candidata. Por lo tanto, no comete un delito electoral”.