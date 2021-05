Abrazan proyectos de Ricardo Taja y Mario Moreno Transportistas de Acarreo y Maquinaria Pesada

*Trabajaré de la mano con Mario Moreno para que la gente tenga agua y un Acapulco limpio: Taja

*“Guerrero no puede caer en manos improvisadas para gobernar”

Acapulco Gro; a 23 de mayo de 2021.- Ricardo Taja y Mario Moreno, candidatos a la presidencia de Acapulco y gubernatura de Guerrero de la Alianza PRI-PRD, respectivamente, fueron invitados por la Coalición de Transportistas de Acarreo y Maquinaria Pesada a su asamblea anual estatal 2021, donde sus propuestas fueron abrazadas y respaldadas.

El presidente de los transportistas, Andrés Martínez Lobato, dio la bienvenida a los candidatos y agradeció su presencia. Lamentó los tiempos difíciles que se viven y en donde, debido a la pandemia y su mal manejo oficial, la economía se ha visto mermada por las malas decisiones de los gobiernos.

“Guerrero ha soportado huracanes, terremotos, tiempos violentos, catástrofes naturales; sin embargo, hoy estamos ante la amenaza más grande que sin duda ha impactado y hoy destrozará al estado porque no puede ser gobernado por la inexperiencia, Guerrero debe ser dirigido por la experiencia, sensibilidad, humildad y esa la tiene Mario Moreno”, precisó.

Martínez Lobato le refrendó a Ricardo Taja su apoyo total a su proyecto. “Taja que sepa que siempre nosotros tendrá un aliado, para luchar juntos hombro con hombro y poder rescatar y transformar a nuestro bello Acapulco”.

El candidato a la alcaldía de Acapulco afirmó que se necesita darle continuidad a los trabajos realizados por el actual gobernador debido a que Guerrero estaba incendiado y con Héctor Astudillo todo mejoró. Hoy la continuidad es Mario Moreno y vamos con todo por el triunfo; Guerrero no está para que quede en manos improvisadas, no está para que se pueda heredar a alguien que no está a la altura de lo que necesita el estado.

Enfatizó Taja Ramírez quien hoy gobierna Acapulco no ha estado a la altura de las familias. Estamos peor que hace 3 años.

Morena prometió mucho, pero cumplió poco y se olvidó lo que dijo Andrés Manuel, se olvidó del pueblo y se olvidó de la gente en los momentos más difíciles como fue la pandemia. Hoy al presidente de la República le falló Morena, por eso buscaré una gran amistad con el presidente y junto con Mario vamos a trabajar para que la gente tenga más agua, luz, vamos a trabajar para tener un Acapulco limpio, con programas para el campo, para las jefas de familia y para el turismo.

En su mensaje a los transportistas, el candidato a la gubernatura por Guerrero, Mario Moreno Arcos, reiteró su compromiso de otorgar las obras públicas de Guerrero y Acapulco a empresas locales que liciten el proyecto para generar empleo y economía que permita llevar un sustento a los hogares de las familias guerrerenses. Enfatizó que no es un hombre improvisado y que ha trabajado los últimos 25 años cerca de la gente.

Asimismo, el transportista Agustín González señaló que no solo estaban congregados transportistas sino hombres y mujeres decididos a luchar y enfrentar todos los obstáculos que se interpongan en el camino para sacar a nuestras familias adelante.

“Ya no vamos a permitir ser solo espectadores en los gobiernos, vamos a trabajar y a luchar para que Ricardo Taja y Mario Moreno lleguen y alcancen esas metas que se han trazado para sacar adelante al estado y al municipio”, finalizó.